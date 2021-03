Parallel zur Wahl zum rheinland-pfälzischen Landtag findet am Sonntag, 14. März, in Eveshausen im Gemeindehaus die Wahl zum Ortsvorsteher statt.

Der Urnengang in dem zur Gruppengemeinde Dommershausen gehörenden, knapp 100 Einwohner zählenden Dorf war notwendig geworden, nachdem der Amtsinhaber aus persönlichen Gründen sein Mandat zum Jahresbeginn niedergelegt hatte.

„Aus Verantwortung für eine intakte Gemeinschaft, die es zu erhalten gilt“, kandidiert die 50-jährige Tanja Vogel für das Ehrenamt. Sie ist parteilos und als Nachrücker seit Januar 2020 auch Mitglied des Eveshausener Ortsbeirats.

Die gelernte Arzthelferin, die in einer radiologischen Praxis in Simmern arbeitet, stammt aus Alken an der Mosel, ist verheiratet und hat ein Kind. wd