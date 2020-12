Laufersweiler

Seit wenigen Wochen erscheint die ehemalige Synagoge in Laufersweiler in einem neuen Gewand. Anlässlich des europäischen Tages der jüdischen Kultur an diesem Sonntag, 6. September, lädt der Förderkreis dazu ein, die Neuerungen im Innen- und Außenbereich des Gedenkortes zu erkunden.