Boppard

Maria Wagner aus Weiler hat ein Mitlesebuch für Kinder ab drei Jahren geschrieben. Illustriert haben es die Nachbarskinder Emma, sechs Jahre alt, und Mia, zehn Jahre alt. In „Elly und Tony“ gehen die beiden Hasenkinder auf die Suche nach den Kindergartenkindern, die sie sonst so gern beim Spielen in der Kita beobachtet haben. „Dabei erleben sie vier kleine Episoden, die den Alltag der Kinder in der Corona-Pandemie beschreiben“, sagt Maria Wagner.