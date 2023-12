Erstes mit Nahwärme ausgestattetes Baugebiet – „Weizenacht“ geht in Sohren an den Start

Mit großem Interesse wurde der neue Wohn- und Lebensraum „Weizenacht“ in Sohren feierlich eröffnet. Dabei handelt es sich um ein innovatives Wohn- und Lebensraumkonzept, das sich durch Nachhaltigkeit und Modernität auszeichnet.

Symbolischer Banddurchschnitt zur Eröffnung des Lebensraums „Weizenacht“ mit (von links) Daniela Bonn, Heiko Bonn, Jonas Piroth, Markus Bongard, Irmgard Jacobs, Sophia Bonn, Maximilian Bonn, Wolfgang Wagner, Volker Boch, Michael Weiand, Markus Odenbreit, Dennis Thiele und Luca Schneider. Foto: Axel Gauer

Auf insgesamt 65 Baugrundstücken, von denen bereits etwa ein Drittel verkauft wurde, bietet das Projekt eine breite Palette an Möglichkeiten für Bauinteressierte und Familien, die ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen möchten. Und dies in Zeiten, in denen Bauen wieder attraktiv wird. Dies betonten die Redner, unter ihnen Landrat Volker Boch, Wolfgang Wagner, Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Kirchberg, und nicht zuletzt Sohrens Ortsbürgermeister Markus Bongard. Landtagsabgeordnete Karina Wächter (CDU) war ebenfalls gekommen.

Weitere Impulse werden erwartet

Insbesondere mit einem Blick auf die Themen Nachhaltigkeit sowie auf generationenübergreifendes Zusammenleben sei das Projekt in der regionalen Bauwirtschaft und hinsichtlich Wohnraumentwicklung im Landkreis außergewöhnlich, erklärte der Landrat. „Ich denke, dass von diesem Projekt weitere positive Impulse für die Region ausgehen können“, sagte Volker Boch.

„Wir sind ein prosperierender Kreis und stehen hier vor einem Leuchtturmprojekt für die gesamte Region“, ergänzte Wolfgang Wagner. Die Grundstücksgrößen variieren zwischen 400 und 900 Quadratmetern, womit eine Vielzahl von Bedürfnissen und Vorstellungen für den Bau eines Hauses erfüllt werden können. So können sowohl kompakte als auch großzügigere Wohnkonzepte realisiert werden. Der Quadratmeterpreis für die Grundstücke liegt bei 95 Euro.

Nahwärme macht Weizenacht zukunftsorientiert und lebenswert

Das Baugebiet ist das erste und bislang einzige im Hunsrück, das mit einem Nahwärmenetz ausgestattet ist, was die ökologische Ausrichtung des Projekts unterstreicht. Die Kombination aus moderner Infrastruktur, nachhaltigen Baukonzepten und der naturnahen Lage macht Weizenacht zu einem zukunftsorientierten und lebenswerten Wohnort.

Michael Weiand von Wust Bau betonte: „Durch innovative Ansätze in der Bauplanung werden die Anfangsinvestitionen und langfristigen Betriebskosten deutlich minimiert, was zu einer mittelfristigen Ersparnis von etwa 40.000 Euro pro Bauplatz führt.“

Nur nachhaltiges Bauen wird finanzierbar sein

Markus Bongard hob stolz die schnelle Umsetzung und den Mut der Investoren rund um Initiator Heiko Bonn von der Weizenacht GmbH hervor. Gesellschafterin Daniela Bonn sprach über die Bedeutung nachhaltigen Bauens und die Schaffung langfristiger Werte: „Nur nachhaltige Gebäude werden in Zukunft finanzierbar sein und können an nachfolgende Generationen weitergegeben werden.“

Auch die sozial nachhaltigen Vorteile, nämlich das Mehrgenerationenangebot mit hohem Wohnwert in naturnaher Lage und sehr guter Verkehrsanbindung, wurden von Projektleiter Jonas Piroth vorgestellt. „Hier entsteht ein Quartier, das das Zusammenleben der Generationen im Ort fördert – die Kleinsten und die Größten sollen hier zusammen gesund und glücklich leben“, fasst Piroth seine Vision zusammen.

Mit dem in Kürze im Bau befindlichen Seniorenwohngebäude entstehen inmitten des Baugebiets Wohnungen, die bereits ab 5,30 Euro pro Quadratmeter anzumieten sind und um eine Wohnpflegegemeinschaft direkt vor Ort ergänzt werden.

Beratungsbüro am Ort

Markus Odenbreit, Regionalmarktleiter Immobilien der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank eG, und Dennis Thiele, Immobilienberater, stellten gemeinsam attraktive Sonderfinanzierungsmodelle vor, die speziell für die Förderung der Wohnbauprojekte in der Weizenacht entwickelt wurden. Bereits während der Veranstaltung wurden mehrere Grundstücksreservierungen vorgenommen. Ab sofort steht ein Beratungsbüro am Ort zur Verfügung, das Kaufinteressenten bei der Auswahl frei bebaubarer Grundstücke oder dem Erwerb von Grundstücken mit einem Ausbau- oder Fertighaus in Zusammenarbeit mit regionalen Partnern unterstützt.