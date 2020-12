Rhein-Hunsrück

An Karfreitag ist eine 88-jährige Frau aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gestorben, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Landrat Marlon Bröhr teilte am Ostersamstag mit, dass der Kreis in der Coronavirus-Krise leider den ersten Todesfall vermelden muss.