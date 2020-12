Erster Schnee brachte einen Hauch von Winter – Auf den Höhen fuhren auch Schneepflüge

Gefrierender Regen und der erste Schnee sorgten im Hunsrück am Dienstagmorgen für rutschige Straßen. Die Straßenmeistereien haben sich gut vorbereitet, bereits am Montagabend waren die Streufahrzeuge flächendeckend unterwegs. Auf den Höhen sah man gestern Morgen auch Schneepflüge im Einsatz.

Die Autofahrer hatten sich auf die widrigen Bedingungen gut eingestellt. Im Bereich der Polizeiinspektion Simmern wurden nur Unfälle mit leichten Blechschäden registriert.

Mit einer dünnen Schneeschicht bedeckt waren bis in die Mittagsstunden auch die Skulpturen von Dieter Piroth. Mit seiner Kettensäge verwandelt der Förster in seinem Freiluftatelier am Forsthaus Schanzerkopf bei Ellern dicke Baumstämme zu wahren Kunstwerken, die an Wanderwegen oder in der Adventszeit auch als ganze Krippen auf öffentlichen Plätzen stehen.