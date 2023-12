Plus Boppard Erster Bopparder Weihnachtsmarkt: Eröffnung am zweiten Adventswochenende Am zweiten Adventswochenende öffnet der erste Bopparder Weihnachtsmarkt seine Pforten. Von Freitag bis Sonntag, 8. bis 17. Dezember, findet der Weihnachtsmarkt auf dem historischen Marktplatz statt. Die Verkaufsstände wurden von der Stadt eigens für den Weihnachtsmarkt angeschafft.

Am ersten Weihnachtsmarkt-Wochenende lohnt sich ein Besuch gleich mehrfach: Ein Kunsthandwerkermarkt lockt vom 8. bis 10. Dezember 2023 zusätzlich in die Kurfürstliche Burg und zeitgleich findet der traditionelle Bälzer Weihnachtsmarkt (9./10. Dezember 2023) in der Altstadt statt. An diesen Tagen wird jeweils von 12 bis 17 Uhr ein Kutschenpendelverkehr angeboten. ...