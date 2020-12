Rhein-Hunsrück

Nach einem bestätigten Schafriss durch einen Wolf in der Verbandsgemeinde Kastellaun Anfang Mai hat am Sonntag ein Landwirt ein totes Kalb auf seiner Weide entdeckt. Der Ort des Vorfalls liegt ebenfalls in der Verbandsgemeinde Kastellaun. Das gerissene Tier wies eine Bisswunde im Nacken auf, die auch von einem Wolf stammen könnte. Ein genetischer Nachweis steht allerdings noch aus.