Erneuter Stromausfall: Von Kabelfehler waren nun Urbar und Biebernheim betroffen

Es war der dritte Stromausfall im Rhein-Hunsrück-Kreis binnen zwei Wochen: In der Nacht zum Montag, 14. Dezember, gingen in Urbar und Biebernheim um 1.37 Uhr die Lichter aus. Ursache war ein Kabelfehler in der Station Dörth.