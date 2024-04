Erlesenes unterm Hammer – Bares für Kurioses

Eine nicht alltägliche Versteigerung findet am Sonntag, 14. April, ab 16 Uhr in der Hunsrückhalle statt. Einige Objekte, die untern Hammer kommen, zeigen Patrick Spang (von links), Hans Eckhard Gallo und Stadtbürgermeister Andreas Nikolay.

Die Replik der Darstellung einer Epona, einer keltischen Göttin der Fruchtbarkeit, die bei den Römern als Göttin der Pferde verehrt wurde, ein kompletter Schubladenschrank aus einer ehemaligen Apotheke in Kirchberg, originelle Straßenschilder, Schautafeln, geschnitzte Figuren aus der ehemaligen Schinderhannes-Gaststätte in Simmern, Kleinmöbel und allerlei anderes werden am Sonntag, 14. April, von Obergerichtsvollzieher a. D. und Stadtrat Hans Eckhard Gallo in der Hunsrückhalle in Simmern meistbietend versteigert.

Patrick Spang, Chef des Simmerner Bauhofs, hat in seinem großen Fundus gewühlt und gemeinsam mit Stadtbürgermeister Andreas Nikolay die adäquaten Utensilien ausgewählt.

Souvenir- und Schnäppchenjäger werden voll auf ihre Kosten kommen. Die Vorbesichtigung beginnt um 15 Uhr. Die Versteigerung folgt ab 16 Uhr. Der Erlös fließt in die Finanzierung des seit langem geplanten Herzog-Johann-Denkmals in Simmern. wd