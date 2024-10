Plus Boppard Erlebnisbücherei könnte im Sommer 2025 öffnen: Arbeiten in der kurfürstlichen Burg Boppard laufen Von ces/phl i Modern und einladend soll die Erlebnisbücherei in der Kurfürstlichen Burg Boppard werden. Zudem hoffen die Köpfe dahinter auf eine Synergie mit dem Museum. Foto: Archiv Werner Dupuis Dort, wo einst heiße Töpfe auf dem Herd standen, laufen aktuell umfangreiche Umbaumaßnahmen. Denn die Stadtbücherei Boppard soll künftig in der kurfürstlichen Burg unterkommen. Wo bis vor drei Jahren die Gastronomie untergebracht war, soll eine Erlebnisbücherei entstehen. Lesezeit: 3 Minuten

Mit dem Konzept eines „Zentrums kultureller Kommunikation und des sozialen Austauschs“ hatte Frank Schröder, Leiter des Fachbereichs 4 und des Museums, den Stadtrat im Juni 2023 überzeugt. Nun stellte er in der jüngsten Sitzung des Tourismusausschusses den aktuellen Stand in Sachen Umbau vor. „Der Südflügel macht am meisten Arbeit“, berichtete Schröder. ...