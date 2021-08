Am „Tag der europäischen jüdischen Kultur“ befasst sich der Förderkreis Synagoge am Sonntag, 5. September, intensiv mit der Frage, welche Bedeutung die Erinnerungskultur heute in unserer Gesellschaft hat. Anlässlich des bundesweiten Themenjahres „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ lädt er zu einer Onlinediskussion mit verschiedenen Abgeordneten aus Landtag und Bundestag ein.