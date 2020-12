Rhein-Hunsrück

Mit einer Mahnwache erinnerte in Kastellaun die Friedensinitiative Rhein-Hunsrück an den Atombombenabwurf auf Hiroshima vor 75 Jahren. Gleichzeitig wurde dabei aber auch an die heutigen Gefahren aufgrund einer erneuten nuklearen Aufrüstung und einer wachsenden Konfrontation der Atomwaffenmächte erinnert und der Abzug der letzten Atomwaffen aus Deutschland aus Büchel in der Eifel gefordert.