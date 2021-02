Durch die neue Impfverordnung des Bundes, die am Montag in Kraft getreten ist, sind bei der Kreisverwaltung in Simmern viele Fragen aufgetaucht. Diese betreffen den Personenkreis derjenigen, die nun ergänzend geimpft werden können. Hierbei handelt es sich, wie Landrat Marlon Bröhr am Dienstag klarstellte, um Personen, die mit dem kürzlich zugelassenen Impfstoff von Astra Zeneca geimpft werden können.