Der Landesverband der Freien Berufe (LFB) ehrte in einer Feierstunde in Budenheim bei Mainz die 77 besten freiberuflichen Ausbildungsabsolventen in Rheinland-Pfalz, die ihre Prüfungen mit „sehr gut“ oder „gut“ bestanden haben. Unter ihnen waren auch die frischgebackene Steuerfachangestellte Anna Klaus aus Mermuth und die Medizinische Fachangestellte Victoria Luisa Moog aus Kastellaun. Beide meisterten ihre Ausbildungen mit Bravour.