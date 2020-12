Gödenroth/Kastellaun

Die Schach-AG der Grundschule Gödenroth hat erfolgreich an drei Schulschach-Turnieren teilgenommen. Bei der Bezirksmeisterschaft (Schulschachbezirk Koblenz) am Lahnsteiner Johannes-Gymnasium erreichte das Vierer-Schachteam mit Michel Fettig, Paul Pfläging, Louis Neubauer und Philipp Laßmann Anfang Februar den zweiten Platz und qualifizierte sich zum neunten Mal in Folge für die jährlich stattfindende rheinland-pfälzische Landesmeisterschaft, die Ende Februar in in Oppenheim am St. Katharinen-Gymnasium ausgetragen wurde.