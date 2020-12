Mittelrhein

Auf die Lese folgt im heimischen Weinbau für viele Betriebe eine besondere zweite Art der Ernte. Zahlreiche Auszeichnungen werden alljährlich vergeben, zu den Höhepunkten eines jeden Prämierungsjahres gehört dabei die Verleihung der Ehrenpreise, Staatsehrenpreise und Großen Staatsehrenpreise an die erfolgreichsten Betriebe. In Zeiten der Corona-Pandemie fand allerdings die gewohnte Prämierungsfeier nicht statt, die vom Land und der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz in Trier ausgerichtet werden sollte. Die Urkunden wurden dieses Mal verschickt.