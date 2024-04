Plus Mittelrhein

Entscheidung über Leader-Förderung: Mehr als 500.000 Euro für Projekte im Welterbe Oberes Mittelrheintal

i Die steilsten Weinberge und eine der schönsten Uferpromenaden am Mittelrhein, die ältesten erhaltenen römischen Kastellmauern nördlich der Alpen und Geburtsort Michael Thonets – Boppard bietet viel Geschichte und Kultur und ist seit 2002 Unesco-Welterbe. Foto: Friedrich Gier/Romantischer Rhein Tourismus GmbH

In der Sitzung der LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal im März haben die Mitglieder über die Bewertung der eingegangenen Leader-Projektanträge und somit über die Zuschläge der EU-Fördergelder entschieden. Mehr als 500.000 Euro an Förderung fließen in Projekte in der Region.