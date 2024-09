Plus Simmern Entbinden in entspannter Atmosphäre: Hebammen leiten Kreißsaal in Hunsrück-Klinkik Simmern i Hebammengeleitete Geburten in einer entspannten Atmosphäre sind in der Hunsrück-Klinik Simmern ab 1. Januar 2025 möglich. Schon jetzt können sich werdende Mütter anmelden. Foto: Stiftung Kreuznacher Diakonie/Joschka Link Schwangere stehen vor der Wahl: Sollen sie zu Hause, im Geburtshaus oder im Krankenhaus entbinden? Mit dem hebammengeleiteten Kreißsaal in der Hunsrück-Klinik der Stiftung Kreuznacher Diakonie gibt es ab Januar 2025 eine Alternative. Sie sind ein zusätzliches Angebot für gesunde Frauen mit unkompliziertem Schwangerschaftsverlauf, die eine natürliche und selbstbestimmte Geburt erleben möchten. Anmelden können sich Schwangere ab Mitte September. Lesezeit: 2 Minuten

Von der Aufnahme über die Geburt bis zum frühen Wochenbett und der Entlassung werden Schwangere durchgängig von erfahrenen Hebammen betreut. In Rheinland-Pfalz sind derzeit sieben solcher Hebammen-Kreißsäle in Planung, die vom rheinland-pfälzischen Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit jeweils mit 30.000 Euro gefördert werden. Für die Hebammen in Simmern ist das ...