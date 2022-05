Was sich über Jahre angekündigt hat, ist seit Montagnachmittag traurige Gewissheit. Die am 15. Oktober 1974 eröffnete Polizeiautobahnstation (PAST) Emmelshausen ist endgültig geschlossen – trotz vieler Proteste in den vergangenen Jahren. Die Dienststelle fällt den Sparmaßnahmen des Landes Rheinland-Pfalz zum Opfer.