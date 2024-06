Plus Boppard

Emotionale Demo vor Bopparder Krankenhaus: Hunderte Menschen wollen nicht auf das Heilig Geist verzichten

i Vor dem Bopparder Krankenhaus demonstrierten Mitarbeiter gemeinsam mit Hunderten Teilnehmern für den Erhalt des Standorts, dem im Zuge der Sanierung des GKM die Schließung droht. Was das kleine Haus für die Region bedeutet, verdeutlichten sie mit Transparenten. Foto: Philipp Lauer

Hunderte Menschen haben am Wochenende für den Erhalt des Heilig Geist Krankenhauses demonstriert. Mitarbeiter in Berufskleidung sammelten sich mit Transparenten am Haupteingang. Vertreter aus Kommunalpolitik, Stadtgesellschaft, Belegschaft und ein Gewerkschafter appellierten, der Standort müsse bestehen bleiben.