Emmelshausener ZaP startet in den Herbst: Kulturtempel ist zurück aus Sommerpause

Von der Normalität zwar noch entfernt, aber inzwischen routiniert in der Durchführung von Veranstaltungen unter Corona-Bedingungen, meldet sich das Zentrum am Park (ZaP) früh aus der Sommerpause zurück und startet in die neue alte Saison. Das teilt der Kulturkreis Region Emmelshausen in einem Pressetext mit.

Darin heißt es, dass sich die Macher um die Programmplanung diesmal wenige Gedanken haben machen müssen, handelt es sich doch überwiegend um Veranstaltungen, die wegen des fast acht Monate dauernden zweiten Lockdowns nicht hatten stattfinden dürfen und nun nachgeholt werden. Und es sind sogar noch ein paar Termine aus der vorvorherigen Saison dabei.

17 Veranstaltungen will man allein im September und Oktober sprichwörtlich über die Bühne bringen. Und das bedeutet derzeit: Ausverkauft bei rund einem Drittel der sonstigen Belegungsmöglichkeit, denn man legt großen Wert darauf, dass sich die Besucher sicher fühlen und hält durch die flexible Bestuhlung deutlich mehr Abstand, als es in der derzeit noch gültigen Corona-Verordnung mit dem sogenannten Schachbrettmuster vorgesehen ist. „Bei den im Juni unter ähnlichen Bedingungen durchgeführten Veranstaltungen haben wir den Eindruck gewonnen, dass unsere Besucher zu einem sehr großen Teil bereits damals mindestens einmal geimpft waren“, berichtet Thomas Biersch, dessen kleines Team in nahezu gleicher Besetzung von Anfang an für Programm und Organisation verantwortlich ist. Dass es je nach Inzidenzlage im Herbst wieder zur Testpflicht für Ungeimpfte kommen könnte, verursacht also kein Kopfzerbrechen. Hauptsache, es bleibt offen.

Jetzt öffnet sich der Vorhang am Freitag, 3. September, für Abdelkarim, den „Marokkaner Ihres Vertrauens“. Allein mit dem Titel seines Programmes „Wir beruhigen uns“ trifft er den Nerv der Zeit. Markus Barwasser alias Erwin Pelzig gibt sich am Donnerstag, 9. September, die Ehre im Emmelshausener Kulturtempel, während Hundeversteher Holger Schüler am Freitag, 24. September, hilfreiche Tipps zur Hundeerziehung gibt. Friendz, das musikalische Projekt von Horst Friedrich, Peter Spang, Lara und Daniel Gentile sorgen am Samstag, 25. September, für „Good vibrations“. Keine Karten sind derzeit mehr erhältlich für die Kowelenzer Kultrentner Willi & Ernst, das Komikduo Onkel Fisch, die Coverband Maffay Pur und die Kabarettistin Christine Prayon. Eventuell kurzfristig frei werdende Kontingente sind ausschließlich über das Ticketsystem des ZaP buchbar, so die Verantwortlichen.

Tickets sowie weitere Informationen zum Programm gibt es unter Tel. 06747/932 20 und im Internet unter www.das-zap.de