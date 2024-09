Plus Emmelshausen

Emmelshausen feiert Weinmarkt: Fest im Zeichen der Städtepartnerschaft und Auswanderung nach Brasilien

i In fröhliche Gesichter konnte man auf dem Weinmarkt in Emmelshausen bei den Brasilienfreunden und ihren brasilianischen Freunden blicken. Foto: Philipp Lauer

Der Weinmarkt im Park in Emmelshausen stand in diesem Jahr ganz im Zeichen der Städtepartnerschaft mit Nova Petrópolis im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul, die nunmehr seit fünf Jahren gepflegt wird. In mehrerer Hinsicht sei das Fest in diesem Jahr ein besonderes gewesen, war man sich in Emmelshausen im Nachhinein einig.