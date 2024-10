Plus Emmelshausen

Emmelshausen bewegt in vielfältiger Weise: Zahlreiche Attraktionen bei verkaufsoffenem Sonntag

i „Emmelshausen bewegt“: Das Motto ist auch diesmal bei der Veranstaltung Programm. Foto: Florian Henrich Fotografie

Die Rhein-Mosel-Straße in Emmelshausen verwandelt sich am Sonntag, 13. Oktober, von 12 bis 17 Uhr wieder in ein lebendiges Straßenfest. Das bewährte Motto lautet: „Emmelshausen bewegt“. Dabei bietet der verkaufsoffene Sonntag nicht nur ein vielfältiges Programm für die ganze Familie, sondern auch zahlreiche geöffnete Geschäfte, die mit Aktionen und Angeboten locken, wie der Gewerbeverein Emmelshausen erklärt.