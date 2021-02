In diesen Tagen ist überall von Homeschooling und digitalem Unterricht in den Schulen die Rede. Doch auch in den Kindertagesstätten werden zurzeit neue Kommunikationswege gerade mit Eltern erprobt. So führte die Kindertagesstätte Abenteuerland in Boppard-Buchholz ihren Elternabend für die Eltern der Schulanfänger erstmals per Videokonferenz durch. Die Stadt Boppard als Träger hatte über Webex die Möglichkeit geschaffen, Sitzungen oder Besprechungen online zu starten.