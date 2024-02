„Grüne Wiesen, Hämmel und Bier gibt's nicht nur in Irland, sondern auch hier“ hieß das Motto der 37. Elljer Kappensitzung. Am Tresen des The Golden Hämmels-Pub eröffnete der Elferrat das bunte Treiben mit dem ein oder anderen Pint und erzählte dabei so manche amüsante Thekengeschichte. Die Sitzungspräsidenten Karsten Dämgen und Andreas Konrad begrüßten alle Narren mit einem lauten „Helau“ und führten gewohnt souverän durch das gut vierstündige Programm.