Hilfe tut jedem gut – auch demjenigen, der hilft. Auf Initiative der Klasse 4 b will sich die gesamte Elfenley-Grundschule in Oberwesel für die Menschen an der Ahr einbringen. Die Kinder selbst haben sich überlegt, dass sie mit einem großen Spendenprojekt aktiv werden wollen. Noch vor Weihnachten sollen möglichst viele finanzielle Hilfen im Rahmen eines Schulfestes gesammelt werden.