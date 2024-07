Plus Simmern

Eiserne Hochzeit: eine Liebe getragen vom Glauben an Gott

Foto: Werner Dupuis

Ihre Eiserne Hochzeit begingen Hanna Ruth, geborene Vogler, und Klaus–Jürgen Kallauch aus Simmern. Die Jubilarin wurde 1935 in Tiefenbach geboren, der Jubilar im selben Jahr in Königsberg in Ostpreußen, heute Kaliningrad.