Einzigartige Ausblicke genießen – Traumschleife bewerten

Die ersten Kraniche sind auf ihrem Rückweg zu den Brutgebieten bereits nach Norden gezogen. Mit Freude nehmen die Menschen die Zugvögel am Himmel als Frühlingsboten wahr.

Und in der Tat, wenn die Sonne herauskommt, ist der bevorstehende Jahreszeitenwechsel spürbar, auch wenn in den ersten Februartagen noch keine üppige Blütenpracht zu erwarten ist. Ein Ausflug in die Natur ist dennoch allemal ein Gewinn.

Dafür empfehlen sich die zahlreichen Traumschleifen, die sich auch während der Wintermonate bestens eignen für ein „Gängelchen“, wie man im Hunsrück zu sagen pflegt.

Dabei lohnen sich auch Teilstücke der 14,6 Kilometer langen Traumschleife Mittelrhein, denn zahlreiche Ausblicke entlang der Route bieten dem Premiumweg bei der erneuten Zertifizierung durch das Deutsche Wanderinstitut demnächst gute Chancen auf viele Erlebnispunkte. Die Ausblicke sind gerade im Winter, wenn noch keine Blätter an den Bäumen hängen, besonders eindrucksvoll. tor