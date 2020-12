Boppard

Wegen der Corona-Beschränkungen gibt es seit dem 2. November keine touristischen Reisen mehr. Das hat in der Stadt Boppard gravierende Folgen für den Einzelhandel. Massive Umsatzeinbrüche beklagen die Gewerbetreibenden in der Bopparder Fußgängerzone. „Kauf lokal“ ist in der Corona-Krise wichtiger denn je.