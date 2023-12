Plus Simmern Einsatzkräfte für Einsatz im Ahrtal geehrt: Fluthilfemedaille für Helfer des DRK Rhein-Hunsrück Große Ehre für die Aktiven des DRK-Kreisverbands Rhein-Hunsrück im Schloss von Simmern: Sie erhielten für ihren selbstlosen Einsatz während der Hochwasserkatastrophe an der Ahr nun die Fluthilfemedaille 2021 des Landes Rheinland-Pfalz. Eingebettet war die Feierstunde in ein Helferfest.

Der verheerenden Flut folgte eine Welle der Hilfsbereitschaft: Die Einsatzkräfte hätten versucht, die unfassbare Not der Menschen zu lindern, machte Kreisbereitschaftsleiter Heinz-Dieter Wieß deutlich. Als am 14. Juli 2021 die ersten Helfer des DRK-Kreisverbands alarmiert wurden, wussten sie nicht, was auf sie zukommt. „Auf ein Ereignis solcher Dimension kann man ...