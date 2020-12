Boppard/Emmelshausen

Am Mittelrhein und im Vorderhunsrück haben sich in der Zeit von Freitag bis Sonntag zahlreiche Unfälle ereignet. Unter anderem waren die Feuerwehren aus Emmelshausen und Pfalzfeld, die Autobahnpolizei und der Rettungshubschrauber am Samstagmittag bei einem Unfall an der Autobahnanschlussstelle Emmelshausen im Einsatz.