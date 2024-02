Christian Hachmer ist seit zwei Jahren Sitzungspräsident der KG Knorrköpp Boppard. Seine Kindheit verbrachte er in Boppards südlichem Stadtteil Hirzenach. Es folgte der Umzug nach Boppard und eine Neuorientierung in Sachen Karneval – ein Fall für unsere kleine Serie, in der wir Menschen im zivilen Leben und in der Welt des Karnevals darstellen.