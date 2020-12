St. Goar

Man hätte am Mittwochabend meinen können, einer durch die Bank harmonischen Stadtratssitzung in der Rheinfelshalle in St. Goar beizuwohnen – bis zum letzten Tagesordnungspunkt. Bis dahin schloss der Rat alle Entscheidungen einstimmig ohne große Diskussionen. Offenbar hatten sich die Ratsmitglieder aber ihre Energie nur für den letzten Punkt aufgespart, über den am Ende ein heftiger Streit entbrannte, der in harscher Kritik und persönlichen Angriffen gipfelte.