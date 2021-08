Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagvormittag auf der B327 an der Einmündung Bell/Völkenroth. Fünf zum Teil schwer verletzte Personen sind die Bilanz des Frontalzusammenstoßes, der sich kurz vor 10 Uhr ereignete. Unfallverursacher war der aus Nordrhein-Westfalen stammende Fahrer eines Subarus, der sich allein in seinem Fahrzeug befand und aus Richtung Kastellaun kommend die B 327 befuhr.