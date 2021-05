Einfach mal von Herzen „Danke“ sagen: Kinder und Eltern im Kreis beteiligen sich am “Tag der Kinderbetreuung“

Von Herzen einmal „Danke“ sagen, das taten zahlreiche Kinder und Eltern im Rhein-Hunsrück-Kreis am gestrigen Montag anlässlich des bundesweiten „Tags der Kinderbetreuung“. Auf Anregung des Kreiselternausschusses unter dem Vorsitz von Karin Graeff gab es auf den Hunsrückhöhen und am Rhein ganz unterschiedliche Aktionen, die insbesondere den Erziehern in den Kindergärten eine besondere Freude bereiten sollten. Und ganz nebenbei bekamen die auch noch die Gelegenheit, ihre Wünsche an die Politik zu äußern.