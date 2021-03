Matthias Klein kann sich noch gut an seine Kindheit im „Zum Felsenkeller“ erinnern. „Ich habe bei meiner Tante und meinem Onkel immer meine Schulferien in Sohren verbracht“, erinnert sich Klein. „Das war toll!“ Besonders der Kontakt zu den Amerikanern, die damals in der Region stationiert sind, macht ihm Freude. „Da hatte man die Chance, sein Schulenglisch ein wenig aufzupolieren und einen Hauch von Amerika zu erleben“, sagt er.