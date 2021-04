„150 Jahre in der Region – für die Region“ – unter diesem Motto steht das Jubiläum der Volksbank Hunsrück-Nahe. Am 10. Februar feierte sie ihr 150-jähriges Bestehen. Die Historie des Instituts reicht bis zur Eintragung des Kirchberger Darlehnskassenvereins beim Handelsgericht zu Coblenz im Jahre 1871 zurück. Die Erfahrungen von Raiffeisen und die Ideen von Schulze-Delitzsch standen bei der Gründung Pate, heißt es in einer Pressemitteilung.