Simmern

Nicht nur von den im Abendprogramm laufenden Filmen und den im Wettbewerb für den besten modernen Heimatfilm laufenden Produktionen werden die Heimat Europa Filmfestspiele in Simmern geprägt. Von großer Bedeutung ist auch die Hommage an Edgar Reitz, die in der Programmgestaltung ihren Widerhall findet.