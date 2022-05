Es ist still in der Aula der Integrierten Gesamtschule (IGS) Kastellaun als Irene Halffmann aus Mutterschied von ihrer Kindheit während des Zweiten Weltkriegs erzählt. Niemand quatscht, kichert oder rückt gelangweilt auf dem Stuhl hin und her. Zu wichtig ist Halffmanns Vortrag, der einen Einblick in ihre Flucht- und Lebensgeschichte gibt.