Plus St. Goar Einblicke in die vielfältige Arbeit im Wald erhalten: Förster informiert in St. Goar Räte und Bürgermeister i Nach einem Vortag in der Rheinfelshalle ging es in den Sankt Goarer Stadtwald. Dort hatten die Bürgermeister und Gemeinderatsmitglieder die Möglichkeit, ihren Förster im Rahmen einer Exkursion persönlich kennenzulernen. Foto: Landesforsten.RLP.de/Ralf Lieschied Das Forstamt Boppard nahm die Neubildung der Gemeindeparlamente zum Anlass, den neu gewählten Gemeinderäten und Bürgermeistern die Aufgaben und Einflussmöglichkeiten der Waldbesitzer mit Unterstützung des Forstamtes auf die Waldentwicklung darzustellen. Lesezeit: 2 Minuten

Forstamtsleiter Axel Henke erklärte die Vielfalt der gesellschaftlichen Anforderungen an den Wald, gesetzliche Rahmenbedingungen, die Waldzertifizierung, Fördermöglichkeiten, den Einfluss des Klimawandels auf den Wald und die täglichen Herausforderungen für die Förster. Im Anschluss an den Vortrag in der Rheinfelshalle Sankt Goar ging es zu einer Exkursion in den Stadtwald. Rund 60 ...