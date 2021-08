Das afrikanische Partnerland Ruanda steht Anfang September in Boppard im Mittelpunkt: In und vor der Stadthalle sowie auf dem Marktplatz feiert Rheinland-Pfalz am Samstag, 4. September, den traditionellen Ruanda-Tag. Darauf macht die Stadt in einer Pressemitteilung aufmerksam. Ab 11 Uhr wird ein vielfältiges Programm rund um die seit 39 Jahren bestehende Partnerschaft Rheinland-Pfalz/Ruanda geboten.