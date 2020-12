Bad Salzig

Unterhalb der evangelischen Kapelle in Bad Salzig am Rande des Kurparks ist schweres Arbeitsgerät im Einsatz. Ein Weinberg soll in den nächsten Wochen zu Füßen der Kapelle entstehen. Derzeit ist ein Schreitbagger dabei, den Boden aufzulockern. Bereits im Herbst haben Bad Salziger Bürger im Rahmen des Freiwilligentages den Bewuchs entfernt. Zwischenzeitlich waren immer wieder mal die Wildschweine im Hang aktiv. Das soll sich bald ändern.