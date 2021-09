Mücken oder Nageschädlingen keine Chance geben: Eigentlich liegt das Kerngeschäft der Firma Dekur International in St. Goar auf „umweltfreundlicher Schädlingsbekämpfung“, wie Geschäftsführer Stefan de Kunder erzählt. Doch vor ungefähr sechs Jahren nimmt das Unternehmen ein neues Produkt in sein Sortiment auf: Luftsterilisationssysteme. In Zeiten von Corona scheint das die richtige Idee gewesen zu sein.