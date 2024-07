Plus Rhein-Hunsrück Ein letzter Besuch als Ministerpräsidentin: Malu Dreyer tourt durch den Hunsrück Von Thomas Torkler i Malu Dreyer an der Installation von Jutta Christ neben der Synagoge im Gespräch mit Schülern und Vertretern der Kommunen sowie vom Förderkreis Synagoge Laufersweiler. Foto: Thomas Torkler Erste Station der „Im Land daheim-Tour“ im Rhein-Hunsrück-Kreis von Ministerpräsidentin Malu Dreyer war am heutigen Montag Laufersweiler, wo sie die ehemalige Synagoge besuchte. Ortsbürgermeister Rudi Schneider und der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchberg, Peter Müller, hießen die Ministerpräsidentin in der Synagoge willkommen, wo Christoph Pies vom Förderkreis Synagoge Laufersweiler über die Arbeit informierte. Lesezeit: 1 Minute

Malu Dreyer begrüßte an der Installation der Büchenbeurener Künstlerin Jutta Christ, die zum Gedenken an ehemalige jüdische Mitbürger in Laufersweiler in Zusammenarbeit mit Schülern errichtet worden war, auch Schüler der Kooperativen Gesamtschule Kirchberg und der IGS Kastellaun, die bei verschiedenen Projekten in und um die Synagoge mitgemacht haben. Der Förderkreis ...