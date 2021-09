Plus

Ein roter Teppich wird nicht ausgerollt, wenn am Samstag die Heimat Europa Filmfestspiele eröffnet werden. Obwohl: Auch wenn Festspieldirektor Urs Spörri versichert, man wolle ja nicht so abgehoben sein – so ein bisschen abheben dürfen sie schon die Festivalmacher. Immerhin kann sich das Filmprogramm sehen lassen, dass vom 7. bis 29. August in Simmern und an den anderen Festspielorten präsentiert wird.