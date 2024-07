Plus Mastershausen

Eifeler gewinnt internationalen Speaker Slam Mastershausen – Mehr als 80 Teilnehmer bei Rednerwettstreit dabei

i Als feststand, dass Thomas Stolz den Wettstreit gewonnen hatte, wurde ein kleines Feuerwerk gezündet. Foto: Justin Bockey

Beim internationalen Speaker Slam in Mastershausen konnte ein Eifeler den Sieg mit nach Hause nehmen. Nach Stationen in New York, Miami, Dubai, Wien, Frankfurt, Hamburg und München fand der ausverkaufte Wettbewerb nun auch im Hunsrück statt. Mit mehr als 80 Teilnehmern aus fünf unterschiedlichen Ländern und Kulturen wurde dreisprachig ein neuer Rekord aufgestellt.