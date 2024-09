Plus Simmern-Rheinböllen

Ehrenamtliches Engagement in VG Simmern-Rheinböllen soll wieder belohnt werden: Bitte Vorschläge einreichen

i So sieht die Ehrennadel aus, die ab 2020 verliehen wird. Foto: Screenshot Nitsch

Es ist noch keine drei Monate her, da sind beim Bürgerempfang der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen in der Hunsrückhalle in Simmern engagierte Bürger und Vereine von Bürgermeister Michael Boos mit der VG-Ehrennadel ausgezeichnet worden. Nun startet die VG-Verwaltung einen neuerlichen Aufruf und fragt die Bevölkerung: Wer kennt Personen oder Institutionen, die sich im Jahr 2024 in besonderem Maße für die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen engagieren oder engagiert haben?