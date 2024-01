Ehrenamtliches Engagement gewürdigt: Norbert Neuser erhält die Verdienstmedaille des Landes

Norbert Neuser, ehemaliger Abgeordneter des Europaparlaments aus Boppard, wurde jüngst in der Staatskanzlei für sein unermüdliches ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat Neuser in Mainz den Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz verliehen.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer überreichte Norbert Neuser kürzlich den Landesverdienstorden. Foto: Staatskanzlei RLP/Sämmer

„Durch Ihr herausragendes Engagement in der Europapolitik, der Partnerschaft zu Ruanda und dem Sport schaffen Sie es, Menschen miteinander zu verbinden“, sagte Ministerpräsidentin Dreyer bei der Aushändigung des Ordens in der Staatskanzlei in Mainz.

„Ihr großer Gemeinsinn, Ihre leidenschaftliche Tatkraft und Ihre hohe Kompetenz in diesen Bereichen sind einzigartig. Sie setzen sich mit Herz und Verstand für Rheinland-Pfalz ein“, so die Ministerpräsidentin weiter.

2018 Stiftung ins Leben gerufen

Besonders hob die Ministerpräsidentin sein Engagement in der Initiative „Kick for help“ hervor. Der Bopparder hat diese Stiftung 2018 ins Leben gerufen und hilft mit ihr benachteiligten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen besonders in Entwicklungsländern, indem Sportprojekte gefördert werden.

„Über das vergangene Jahrzehnt hinweg haben Sie zahlreiche Hilfsprojekte in Ruanda angestoßen und verwirklicht. Ihrem Engagement ist auch die Gründung einer Mädchenfußballmannschaft in Kigali zu verdanken. Darüber hinaus haben Sie sich von 2009 bis 2022 als Mitglied im Europäischen Parlament für die Belange der Menschen in Europa eingesetzt. Dieses leuchtende Engagement macht gerade in herausfordernden Zeiten Mut und dafür bin ich Ihnen dankbar“, betonte Dreyer.

Auf 800 Ordensträger begrenzt

Mit dem Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz werden Persönlichkeiten ausgezeichnet, die Außergewöhnliches und Überdurchschnittliches für Rheinland-Pfalz geleistet haben. Um die Bedeutung zu unterstreichen, ist die Zahl der Ordensträger auf insgesamt 800 begrenzt. red