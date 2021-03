Ehemalige Synagoge in Laufersweiler: Förderverein hat seine Angebote digitalisiert

Die Corona-Pandemie hat kleine Museen und Gedenkstätten wie das Forst-Mayer-Studien- und Begegnungszentrum für das Landjudentum in der ehemaligen Synagoge in Laufersweiler massiv in seiner Arbeit getroffen: Besucher aus aller Welt mussten zu Hause bleiben, Gruppen konnten nicht mehr real an Projekten teilnehmen oder Objekte besichtigen. Einzig die zahlreichen Wanderer auf der Traumschleife „Kappleifelsentour“ waren in der Lage, die im Außenbereich aufgestellten Tafeln mit Hilfe von QR-Codes zu erschließen.